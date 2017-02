Prier aux intentions du Pape en février

Croire Paroisses et Apostolat de la Prière

Cette intention, précédée d’un préambule, est lue en complément de la prière universelle préparée par l’équipe liturgique. Elle peut être introduite ainsi : «Seigneur, nous te prions aussi – en communion avec tout le Réseau Mondial de Prière du Pape – aux intentions que François nous propose ce mois-ci».

Intention de prière universelle

1 – Les personnes en situation difficile : Pour toutes les personnes qui connaissent l’épreuve, en particulier celles qui sont pauvres, réfugiées ou marginalisées, afin qu’elles trouvent dans nos communautés accueil et réconfort.

Seigneur, l'Église connaît un temps favorable pour son ouverture aux pauvres. Le Pape nous y stimule et beaucoup le suivent. Aide-nous à oser les gestes et les paroles qui nous feront entrer de plain-pied dans la civilisation de l'amour : avec Ton aide, nous saurons assumer cette obligation qui est la nôtre à l'égard des pauvres et à leur école.

MÉDITATION

Méditons avec le pape François Laudato Sí (246) :

«Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.»

Voir et nous laisser émouvoir pour accueillir. En voyant la veuve éplorée par la mort de son fils unique, le Seigneur fut pris d’une grande compassion pour elle (Luc 7, 13). Le Dieu fait homme se laisse émouvoir par la misère humaine. «On a besoin de cette compassion aujourd’hui, pour vaincre la généralisation de l’indifférence.» (Pape François, Le nom de Dieu est miséricorde, p. 114). Laissons-nous émouvoir. Le regard tourné vers les autres, ouvrons notre cœur et notre maison (commune !) à nos frères et sœurs malheureux, souvent cachés, les familles en fragilité, les vieillards esseulés, les enfants qui souffrent des difficultés de leurs parents victimes du chômage et des guerres, les malades en phase terminale, les prisonniers condamnés à de lourdes peines, les salariés mis sous pression par la dureté impitoyable du monde économique, les hommes persécutés pour leur croyance religieuse.

Jacques Weisshaupt sj, Luxembourg