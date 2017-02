Avec les Bénédictines de Jouarre

Prières universelles

Dieu nous appelle à être de véritables témoins de son Royaume.

Confions-lui l’Église et le monde.

R/: O Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !

1) Dieu nous appelle à être sel de la terre et lumière du monde.

Pour qu’à la suite de St Paul l’Église se laisse pénétrer toute entière de la puissance de Dieu et soit ainsi le phare qui guide tout homme vers lui,

Ensemble, prions le Seigneur.

R/

2) Dieu nous appelle à faire disparaitre de nos pays le joug, le geste de menace, la parole malfaisante.

Pour que l’Esprit inspire les chefs d’états actuels et futurs comme chacun de nous,

Ensemble, prions le Seigneur.

R/

3) Dieu nous appelle à la bénédiction.

Pour que les personnes en souffrance trouvent en chaque chrétien les paroles de soutien, d’apaisement et reprennent confiance,

Ensemble, prions le Seigneur.

R/

4) Dieu nous appelle à l’appeler !

Pour que nous tous, rassemblés ici aujourd’hui, nous trouvions dans le partage du Pain et du Vin la force et la vitalité de crier vers Dieu pour nous-mêmes et pour tous les sans-voix,

Ensemble, prions le Seigneur.

R/

Dieu tout puissant d’amour et de vie

entend notre prière et ne cesse pas de te rappeler à nous

par Jésus-Christ notre Seigneur.

Amen