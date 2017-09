Prier aux intentions du Pape en octobre

Les Cahiers Prions

Cette intention, précédés d’un préambule, peut être lue à la fin de la prière universelle préparée par l’équipe liturgique. Elle peut être introduite ainsi : «Seigneur, nous te prions aussi – avec tout le Réseau Mondial de Prière du Pape – à l'intention que François nous propose ce mois-ci : «En communion avec des millions de chrétiens à travers le monde, prions maintenant pour l’intention que confie le Pape à l’Église ce mois-ci».

Intention de prière pour le monde. Pour le monde du travail afin que le respect et la sauvegarde des droits soient assurés à tous et que soit donnée aux chômeurs la possibilité de contribuer à l’édification du bien commun.

Nous pensons à toutes les personnes qui souffrent sur leur lieu de travail, et à toutes celles qui n’ont pas de travail – les jeunes en particulier. Ecoute notre prière, Seigneur, et rends-nous créatifs et solidaires de nos frères, pour qu’ensemble nous cherchions et trouvions des solutions qui permettent à chacun de trouver sa place dans notre monde.

MÉDITATION

Pour prier cette intention, nous vous proposons un discours du pape François adressé à des dirigeants et des ouvriers des aciéries, en Italie, le 20 mars 2014.

Face au développement actuel de l’économie et aux souffrances que traverse le monde professionnel, il faut réaffirmer que le travail est une réalité essentielle pour la société, pour les familles et pour les personnes. Le travail en effet concerne directement la personne, sa vie, sa liberté et son bonheur. La première valeur du travail est le bien de la personne humaine, parce qu’il lui permet de se réaliser en tant que telle, dans ses aptitudes et ses capacités intellectuelles, créatives et manuelles. Il en découle que le travail n’a pas seulement une finalité économique et orientée vers le profit, mais surtout une finalité qui concerne l’homme et sa dignité. La dignité de l’homme est liée au travail. (…) Et lorsque le travail manque, cette dignité est blessée.

Que pouvons-nous dire face au très grave problème du chômage qui touche divers pays européens ? C’est la conséquence d’un système économique qui n’est plus capable de créer du travail, parce qu’il a mis au centre une idole qui s’appelle l’argent ! C’est pourquoi les différents sujets politiques, sociaux et économiques sont appelés à promouvoir une approche différente, basée sur la justice et la solidarité.

Marie Dominique - Equipe Réseau Mondial de Prière pour le Pape - France