Avec les bénédictines de Jouarre

Prières universelles

Après avoir reçu le Pain de la Parole,

nous sommes invités à sa table.

En cette nuit de Noël, en préparant l’autel,

nous prenons dans notre prière la vie des hommes.

R/ : En toi notre salut, Seigneur Emmanuel .

1) Souvenons-nous des chrétiens du monde entier réunis autour de l'autel en cette nuit,

et des chrétiens persécutés qui vivront Noël dans la clandestinité, la peur….

Pour tous demandons au Christ Jésus, sa miséricorde et sa paix,

lui qui est né pour nous afin de nous faire vivre de sa vie !

2) Souvenons-nous de tous ceux qui se retrouveront autour d'une table de fête, de tous ceux qui iront à la rencontre de leur frères...

et de tous ceux qui passeront Noël dans la solitude, la souffrance, le deuil ….

Pour tous demandons au Christ Jésus, son amour et son soutien

lui qui s’est assis à nos tables humaines pour nous inviter au banquet de son Royaume !

3) Souvenons-nous des peuples en guerre, des migrants loin de leur famille, des enfants abandonnés, de tous ceux qui pleurent en cette nuit dans les hôpitaux, les prisons, dans les rues de nos villes, les victimes des attentats…

Pour tous demandons au Christ Jésus, Lumière, consolation et réconfort.

Lui qui est entré dans les ténèbres du monde pour les éclairer de son amour.

4) Souvenons-nous de tous ceux qui nous entourent, nos familles, nos amis, nos voisins, les membres de notre assemblée....

tous ceux qui comptent sur notre prière

Pour tous demandons au Christ Jésus, sa paix et sa joie.

Lui qui est venu partager notre condition humaine pour nous donner part à sa divinité.

Maintenant la table est prête pour t'accueillir, Seigneur,

mais c’est toi qui nous accueilles.

O merveilleux échange !

Nous allons apporter le pain et le vin fruit de la terre et du travail des hommes

et nous recevrons ton Corps et ton Sang !

Garde-nous dans l’action de grâce,

et répand ta bénédiction sur tous les hommes pour qui tu es né.

Toi qui les aimes aux siècles des siècles. AMEN